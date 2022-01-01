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نوَّه بالدعم والرعاية التي تحظى بها الفئات المستهدفة من لدن القيادة الرشيدة

مخايش رئيسًا لـ"تراحم الباحة".. الوزير يعتمد مجلس إدارة لجنة رعاية السجناء بالمنطقة

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أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا باعتماد مجلس إدارة لجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة، وتعيين سعيد بن محمد مخايش الزهراني رئيسًا لمجلس (تراحم).



وثمّن "مخايش" ثقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة – حفظه الله - وموافقته الكريمة على تشكيل مجلس إدارة تراحم الباحة، وعنايته الكريمة وتوجيهاته ومتابعته الدائمة للجنة تراحم الباحة الذي كان له أثره الأكبر والأبرز في النهوض بما تقدّمه من برامج ومبادرات تنموية تُسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي وتلبية الاحتياجات الأساسية لأسر السجناء، والمساهمة في تقديم وتنظيم البرامج والدورات الإصلاحية للنزلاء والمفرج عنهم.



وأبدى "مخايش" باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الذي تضمن عددًا من ممثلي الإدارات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال اعتزازهم وفخرهم بهذه الثقة، سائلاً المولى أن يكونوا عند حسن ظن سمو أمير المنطقة الرئيس الفخري للجنة وأعضاء فاعلين بالمجلس نحو خدمة هذا القطاع غير الربحي وهذه الفئة.



ونوَّه رئيس مجلس إدارة لجنة رعاية السجناء بالباحة بالدعم والرعاية التي تحظى بها الفئات المستهدفة لـ«تراحم» من لدن القيادة الرشيدة، كما قدم شكره وتقديره للوزير رئيس مجلس إدارة «تراحم»، ولأعضاء مجلس الإدارة على متابعتهم وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات والبرامج للمستفيدين، وما تجده كل اللجان عمومًا ولجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة على وجه الخصوص من متابعة وإشراف ودعم من الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) صقر بن محمد القرني لتطوير منظومة العمل وما يحمله من خط استراتيجية ورؤية واعدة للارتقاء بالأنظمة الإدارية والإجراءات والخدمات التي تتواكب مع رؤية السعودية 2030 الطموحة.



وأشاد "مخايش" في تصريحه بمناسبة اعتماد مجلس إدارة لجنة رعاية السجناء بالباحة وتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة (تراحم الباحة) بما قدمته وبذلته وأنجزته المجالس السابقة من مجهودات وأعمال متميزة لإنجاح الفترة الماضية، وبجميع الأدوار التي قدمها أبناء المنطقة المحسنين الذين أسهموا بأموالهم وجهودهم التطوعية في تنمية العمل الخيري والتطوعي بالمنطقة بشكل كبير وفاعل ولاسيما في ظروف جائحة كورونا.



وتعد لجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة "تراحم الباحة" أحد الفروع التابعة للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، إحدى اللجان الوطنية الخيرية المتخصصة برعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وأنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم (2) في 1 / 1 / 1422هـ، ويرأس مجلس إداراتها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي عضويتها 13 جهة حكومية وخاصة، وتتوزع فروعها على 15 منطقة ومحافظة، وتهدف إلى تطوير الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم وتحسين حياتهم ودعمهم ماديًا ومعنويًا وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم الحياة الكريمة وإجراء الدراسات العلمية التي تعمل على إصلاح الفئات المشمولة بالرعاية.