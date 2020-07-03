بالفيديو.. انفجار ضخم يهز مصنعًا للألعاب النارية في تركيا

إصابة 10 أشخاص حسب الحصيلة الأولية

قال والي محافظة صقاريا شمال غرب البلاد: إن انفجارًا ضخمًا وقع في مصنع للألعاب النارية في المحافظة اليوم الجمعة؛ بينما كان ما يتراوح بين 150 و200 شخص داخل المجمع.

وطِبقًا لوسائل إعلام تركية، قال الوالي: إن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص، حسب الحصيلة الأولية، مضيفًا أن فِرَق الإطفاء عاجزة عن التدخل لاستمرار الانفجارات.

وبثت محطة "سي.إن.إن ترك" لقطات لعمود ضخم من الدخان يتصاعد من موقع الانفجار؛ مشيرة إلى أن دوي انفجارات متتالية سُمِع عن بُعد 50كم من المصنع؛ مما تَسَبّب في حالة من الذعر بين السكان المحليين، الذين نزل كثيرون منهم إلى الشوارع؛ ظنًّا منهم أن ما يحدث هو زلزال.

وتوجه وزير الداخلية التركي برفقة وزير الصحة ووزيرة العائلة والخدمات الاجتماعية إلى موقع الانفجار في صقاريا.