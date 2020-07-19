"الصحة" و"الأمن" تكثفان حملات ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية

أعلنت الصحة‬⁩ أنها بالتعاون مع الجهات الأمنية كثّفت جولاتها على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وأبرزها عدم لبس الكمامة في المؤسسات الصحية.

وأكدت أنه تم ضبط المخالفين وإحالتهم إلى وزارة الداخلية لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.

وأهابت الصحة بالجميع للإبلاغ عن مثل هذه المخالفات من خلال الاتصال على الرقم 937.

فيروس كورونا الجديد

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19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 08:25 PM

"الصحة" و"الأمن" تكثفان حملات ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت الصحة‬⁩ أنها بالتعاون مع الجهات الأمنية كثّفت جولاتها على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وأبرزها عدم لبس الكمامة في المؤسسات الصحية.

وأكدت أنه تم ضبط المخالفين وإحالتهم إلى وزارة الداخلية لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.

وأهابت الصحة بالجميع للإبلاغ عن مثل هذه المخالفات من خلال الاتصال على الرقم 937.

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فيروس كورونا الجديد

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