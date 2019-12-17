موجة برد تتأرجح بين المناطق.. "الحصيني" متوقعًا درجات الحرارة: الرياض 4

سحب رعدية ماطرة بالمرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء الشرقية وفق "الأرصاد"

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تصل درجة الحرارة الصغرى في الرياض إلى 4 مئوية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع موجة برد متوسطة القوة على الوسطى وشبه قوية على الشمالية، وخفيفة على المدينة والشرقية، ولطيفة على مكة، من الثلاثاء اليوم، مع غبار خفيف".

وأضاف: "متوقع أن تصل الصغرى على الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية إلى ما بين ٤- ٧، الشمالية ما بين (٠) إلى (٥) والشرقية والمدينة ما بين (١٥) إلى (١٢)".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّنًا للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض؛ في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.