عُثِر على جثته قرب منزله.. وفاة غامضة لناشط دولي في إسطنبول

أسهم في إنقاذ آلاف السوريين من خلال "الخوذات البيضاء"

أفاد دبلوماسي وأحد الجيران اليوم الاثنين، بأن "جيمس لو ميسورييه" مؤسس منظمة "ماي داي رسكيو"، التي دربت منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذات البيضاء" توفي في إسطنبول.

وأوضح الجار أن "لو ميسورييه" عُثِر عليه ميتاً في وقت مبكر من صباح اليوم قرب منزله في حي باي أوغلو في وسط إسطنبول، وفقاً لـ"رويترز".

من جهته، أشار الدبلوماسي إلى أن ملابسات وفاة "لو ميسورييه" غير واضحة.

ونُسِب إلى منظمة الخوذات البيضاء الفضل في إنقاذ الآلاف في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، خلال سنوات من قصف النظام السوري والقوات الروسية، لهذه المناطق في إطار الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.

و"ماي داي رسكيو" منظمة غير هادفة للربح لها مكاتب في أمستردام وإسطنبول، وتمول الأمم المتحدة وحكومات مختلفة مشروعاتها.

ولم ترد "ماي داي رسكيو "على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني للاستفسار عن "لو ميسورييه".