بالفيديو.. أسوأ وصف لوزير خارجية إيران من وزير عراقي

بحركة غريبة رصدتها الكاميرات

فيما يعدّ أسوأ وصف لوزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، من مسؤول عراقي، رصدت الكاميرات وزير التخطيط العراقي خالد البدال وهو يقوم بحركة أثارت بعض الجدل، وذلك تعليقاً على تصريح عبداللهيان، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق يصل إلى 300 مليار دولار.

وتحت عنوان "حركة غريبة من وزير عراقي بعد إحصائيات خاطئة قدمها وزير الخارجية الإيراني"، قالت قناة " الحدث": إن حركة "البدال" كانت عبارة عن إيماءة قام بها وزير التخطيط العراقي توحي إلى أنه يشير إلى شيء يتعلق بـ"الجنون".

وأضافت "الحدث": الملاحظ أن هذه الحركة تزامنت مع كلمة لـ"رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي" صوب فيها إحصائيات قدمها وزير الخارجية الإيراني تتحدث عن أن المبادلات التجارية بين إيران والعراق قد وصلت إلى 300 مليار دولار العام الماضي، في حين أنها لم تتخط حاجز 13 مليار دولار.

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، فقد ظهر الوفد المرافق للكاظمي، مستغرباً من الرقم الذي قاله وزير الخارجية الإيراني أثناء تعليق رئيس وزراء العراق على كلمة "عبداللهيان".

وكان قد أثار "عبداللهيان" استياء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد "خرقه" البروتوكول الخاص بالتقاط الصورة الجماعية إذ وقف في صف الرؤساء، في حين كان من المقرر أن يقف في الصف الثاني مع وزراء الخارجية.