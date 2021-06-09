بالصور.. مرور نجران يضبط قائد مركبة تحايل على الإشارة الضوئية

نشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ضبطت إدارة المرور بمنطقة نجران قائد المركبة الذي قام بالتحايل على الإشارة الضوئية، ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

جاء ذلك في حساب "المرور السعودي" على موقع "تويتر".