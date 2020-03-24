مصر تعلن حظر تجول لمدة أسبوعين

إغلاق كل المحال التجارية يبدأ من 5 مساء

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم، عن حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة لمدة أسبوعين من السابعة مساء للسادسة صباحاً؛ لمواجهة أزمة فيروس "كورونا".

كما أعلن مدبولي وقف حركة وسائل النقل العامة والخاصة من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى غلق كل المحال التجارية والمولات من 5 مساءً بالتوقيت المحلي.

تفصيلاً، أعلنت الحكومة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، ‏حظر حركة المواطنين لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس ‏‏"كورونا" المستجد.‏

وقال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة مضطرة لاتخاذ قرارات أكثر شدة في المرحلة المقبلة لمواجهة فيروس "كورونا".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قررت "حظر حركة المواطنين ووسائل النقل العام والخاص من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحاً ابتداءً من الأربعاء ولمدة أسبوعين".

وتابع قائلاً: "نأمل ألا نصل للمرحلة الثالثة بتجاوز الألف مصاب، وتكون معدلات الإصابة أسرع".

وقال إنه سيتم تطبيق قوانين الطوارئ على كل من يخالفون قرارات الحظر.

وناشد رئيس الوزراء المواطنين ضرورة تقليل الحركة قدر الإمكان بين المحافظات وبعضها.

وقرر رئيس الوزراء أيضاً مدّ تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 15 يوماً أخرى.

كما قرر أيضاً إغلاق الخدمات العامة والحكومية خلال فترة حظر التجول.

وقرر أيضاً تعليق كل الخدمات الحكومية التي تستدعي توجّه المواطنين إلى مصالح حكومية، ما عدا مكاتب الصحة.

وقرر كذلك إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية بشكل كامل لمدة أسبوعين.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، قد أعلنت مساء أمس الاثنين، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19"، إلى جانب وفاة 5 حالات.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك": إن جميع الحالات الجديدة المسجلة من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها سابقاً.