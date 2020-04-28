





1

قال: الدولة نجحت في حشد قدرات الصناعة الوطنية في ظروف جائحة كورونا

روسيا تعلن تمديد العزل العام حتى 11 مايو.. وبوتين: مستعدّون لأي تطور

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الدولة نجحت في حشد قدرات الصناعة الوطنية، في ظروف جائحة كورونا.

وقال بوتين، خلال اجتماع حول مواجهة تفشّي فيروس كورونا عقده، اليوم الثلاثاء: إن روسيا نجحت في إطلاق تصنيع عدد من الأدوية الضرورية لمعالجة المصابين بعدوى "كوفيد-19"، منذ بداية الجائحة.