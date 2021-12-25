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تستهدف أكثر من 100 ألف من منسوبي المساجد بمناطق المملكة

غدًا.. "الشؤون الإسلامية" تباشر تنفيذ مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة"

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تباشر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في معهد الأئمة والخطباء، وبالتعاون مع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة تنفيذ مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة"، يوم غد الأحد، والتي دشنها الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مؤخراً، وتتضمن مجموعة من المحاضرات يقدمها نخبة من الدعاة والمختصين والأكاديميين، وتستهدف قرابة 100 ألف ما بين إمام ومؤذن وخطيب وأكثر من "11" ألف مراقب ومراقبة بعموم مناطق المملكة.



وأوضح مدير عام معهد الأئمة والخطباء الشيخ عيسى بن أحمد كاملي، في تصريح له، أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة معهد الأئمة والخطباء في تنفيذ برامجه للعام الجاري؛ حيث يتناول فيها المشاركون عدداً من العناوين المهمة هي: أمانة تطوير الأداء، والتأصيل الشرعي للانتماء والمواطنة وأهمية لزوم الجماعة والتحذير من التحزبات "الإخوان، السروريين، والتبليغ".



وأضاف "كاملي" أن المشاركين سيتطرقون إلى موضوعات في تعزيز الانتماء والمواطنة والواجب الشرعي تجاه الوطن وولاة أمره، إلى جانب تطبيقات عملية عبر ورش العمل لتعزيز الانتماء والمواطنة، والتأصيل الشرعي لفقه الانتماء والمواطنة وكيفية تحقيقه، والتحذير من التحزبات، وكيفية إعداد الخطبة وفن الإلقاء، والانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي.



وبين الشيخ عيسى كاملي أن تنظيم هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتطوير قطاعات الوزارة المختلفة ومنسوبي المساجد، مشيراً إلى أنها ضمن البرامج العلمية والعملية التي يسعى المعهد من خلالها في إبراز رسالة المساجد في تعزيز الانتماء الوطني وفق رسالة الوزارة وأهدافها العامة .