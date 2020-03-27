تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تسبّب شبه انعدام في الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدامٍ في الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العلا - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع - ينبع؛ تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.