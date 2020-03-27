تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تسبّب شبه انعدام في الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدامٍ في الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العلا - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع - ينبع؛ تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المدينة المنوّرة رياحاً نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدامٍ في الرؤية

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27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 01:12 PM

تسبّب شبه انعدام في الرؤية

تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على منطقة المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدامٍ في الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العلا - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع - ينبع؛ تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المدينة المنوّرة رياحاً نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدامٍ في الرؤية

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