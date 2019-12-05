بعد تعثّر سنوات.. صور لقُرب إنجاز هذا المشروع التعليمي بمكة

إخلال للمقاول السابق وشكاوى من السكان وتوضيح للإدراة

أظهرت صور، وثّقتها "سبق"، قُرب انتهاء مشروع مجمع الأميرة نورة بنت عبدالرحمن آل سعود التعليمي بمخطط الشرائع 7 بمكة المكرمة، بعد تعثر امتد لسنوات ماضية.

وسيسهم المجمع التعليمي في تقليص الوقت والجهد على أهالي مخطط الشرائع 7، الذي يفتقر مخططهم لمجمع حكومي للبنات.

وكانت "سبق" قد تابعت تعثر المشروع التعليمي للبنات بمخطط الشرائع 7، تَبِعها سحب المشروع من المقاول السابق؛ نظرًا لتعثره لعدة سنوات وتسليمه لمقاول آخر.

ومن المقرر أن تتسلم الإدارة التعليمية بمكة المكرمة المشروعَ بشكل نهائي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن أنهى المقاول التجهيزات والتشطيبات؛ تمهيدًا لتسليمه؛ لينتهي بذلك تعثر دام سنوات.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، قد أكدت لـ"سبق" في وقت سابق، أنها اتخذت كل الإجراءات لسحب مشروع إنشاء مدرسة متعثرة في مخطط الشرائع 7، بعد شكاوى السكان التي طرحتها "سبق" على طاولة التعليم بالمنطقة؛ مشيرين إلى أن المبنى مهجور منذ سنوات، ولم يتم استكماله، دون أدنى مسؤولية.

وقال المتحدث باسم تعليم منطقة مكة المكرمة طلال الردادي لـ"سبق" حينها: "اتخذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة جميع الإجراءات الخاصة بسحب المشروع من المقاول السابق، وتم الرفع للوزارة لاعتماد فسخ وإسناد المشروع لشركة "تطوير" للمباني؛ لإكمال المشروع وإنجازه بعد تعثره من قِبَل المقاول السابق".