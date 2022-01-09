"مكافحة المخدرات" تطيح بمقيم بحوزته 450 جرامًا من مادة "الشبو" بجدة

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل للنيابة العامة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن ضبط "450" جرامًا من مادة الميث إمفيتامين المخدر "الشبو"، بحوزة مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة.



وأفاد بأنه جرى إيقافه، واتُخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.