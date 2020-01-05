أمطار الخير تلطف الأجواء بالشرقية.. تستمر للمساء

ما زالت السماء ملبدة بالغيوم وهطلت على باقي المحافظات

هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات ومدن المنطقة الشرقية، شملت مدينة الدمام، ومحافظتي الأحساء والقطيف . ولازالت السماء ملبدة بالغيوم مع فرصة استمرار هطول الأمطار حتى المساء حسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوناً للسحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على المنطقة الشرقية تستمر حتى مساء اليوم .