"أبونيان" للمرتبة لـ "14" بوزارة الداخلية

صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بترقية خالد بن فهد أبونيان إلى وظيفة "مستشار لشؤون البادية" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

‫فيما أعرب "أبونيان" عن فخره واعتزازه الكبير بهذه الثقة الغالية؛ مؤكداً أنها ستكون -بعون الله تعالى- حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن ومواطنيه.