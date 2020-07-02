"أبونيان" للمرتبة لـ "14" بوزارة الداخلية

صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بترقية خالد بن فهد أبونيان إلى وظيفة "مستشار لشؤون البادية" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
فيما أعرب "أبونيان" عن فخره واعتزازه الكبير بهذه الثقة الغالية؛ مؤكداً أنها ستكون -بعون الله تعالى- حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن ومواطنيه.
صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بترقية خالد بن فهد أبونيان إلى وظيفة "مستشار لشؤون البادية" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
فيما أعرب "أبونيان" عن فخره واعتزازه الكبير بهذه الثقة الغالية؛ مؤكداً أنها ستكون -بعون الله تعالى- حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن ومواطنيه.