"أبونيان" للمرتبة لـ "14" بوزارة الداخلية

صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بترقية خالد بن فهد أبونيان إلى وظيفة "مستشار لشؤون البادية" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

‫فيما أعرب "أبونيان" عن فخره واعتزازه الكبير بهذه الثقة الغالية؛ مؤكداً أنها ستكون -بعون الله تعالى- حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن ومواطنيه.

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02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 08:51 PM

"أبونيان" للمرتبة لـ "14" بوزارة الداخلية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بترقية خالد بن فهد أبونيان إلى وظيفة "مستشار لشؤون البادية" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

‫فيما أعرب "أبونيان" عن فخره واعتزازه الكبير بهذه الثقة الغالية؛ مؤكداً أنها ستكون -بعون الله تعالى- حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن ومواطنيه.

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