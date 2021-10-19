شاهد.. اندلاع حريق بـ"فيفاء" والجهات الأمنية تفتح تحقيقًا بالواقعة

في مدرجات زراعية واسعة شرق المحافظة

تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق هائل اندلع في مدرجات زراعية واسعة شرق محافظة فيفاء، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وعلمت "سبق" من مصادرها أن الجهات الأمنية قد فتحت تحقيقًا في الواقعة لمعرفة أسباب نشوب النيران والتأكد من عدم افتعال اندلاع الحريق.

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19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443 05:43 PM

في مدرجات زراعية واسعة شرق المحافظة

شاهد.. اندلاع حريق بـ"فيفاء" والجهات الأمنية تفتح تحقيقًا بالواقعة

عبدالرحمن السلماني

فيفاء

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تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق هائل اندلع في مدرجات زراعية واسعة شرق محافظة فيفاء، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وعلمت "سبق" من مصادرها أن الجهات الأمنية قد فتحت تحقيقًا في الواقعة لمعرفة أسباب نشوب النيران والتأكد من عدم افتعال اندلاع الحريق.

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