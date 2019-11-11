قائمة أسماء في ورقة .. هكذا تم إثبات حضور وانصراف موظفي مستشفى في مكة

فُوجئوا بها مع انتهاء الدوام عند مكتب المدير المناوب بدلاً من جهاز البصمة

اضطر موظفو مستشفى الملك فيصل بمكة المكرّمة، إلى إثبات حضورهم وانصرافهم في الفترة المسائية، يوم الأحد الماضي، إلى استخدام ورقة خارجية دون أن يكون عليها أي صفه رسمية.

تفصيلاً، فوجئ الموظفون في أثناء خروجهم من المستشفى وانتهاء وقت الدوام بوجود ورقة في مكتب المدير المناوب يقومون بالتوقيع عليها بدلاً من جهاز البصمة المستخدم لإثبات الحضور والانصراف، متسائلين عن هذا الإجراء وهل يثبت حقهم في إثبات حضورهم وانصرافهم أثناء الدوام الرسمي؟

بدوره، كشف مصدر بصحة مكة، أن الإجراء المستخدم كان طارئاً بسبب عطل في جهاز البصمة، واضطر إلى استخدام ورقة خارجية لحين إصلاح العطل الذي عاد تدريجياً للعمل.