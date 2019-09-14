‫أخضر "تحت 19 عامًا" يواصل تدريباته ضمن معسكره في مصر استعدادًا لـ"الآسيوية"

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا اليوم السبت تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بجمهورية مصر، الذي يمتد حتى نهاية الشهر الجاري؛ وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح، والجهاز الفني المساعد، التي طبق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

يُذكر أن المنتخـب السعودي تحت 19 عامًا يأتـي في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات (أوزبكستان، والهند وأفغانستان)، ضمن التصفيات الآسيوية التـي ستقام منافساتها في مدينة الخُبر مطلع نوفمبر المقبل.