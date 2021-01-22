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تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الـ 5 مساءً

تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع؛ تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.