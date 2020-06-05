شاهد.. حضور مكثف لـ"شباب ناوان" في احترازات صلاة الجمعة

فيما ساهمت "بر الخيرية" بعدد كبير من السجادات والمعقمات والكمامات

نظّم شباب مركز ناوان التطوعي التابع لجمعية البر الخيرية بناوان، تنظيم وتعقيم المصلين من المواطنين والمقيمين في جوامع ومساجد المركز؛ وذلك بقيادة مدير التطوع بالمركز عقيل راشد الزهراني.

وقد ساهمت جمعية البر الخيرية بناوان، بعدد كبير من السجادات والمعقمات والكمامات، كمبادرة منهم تجاه المجتمع خلال هذه الجائحة، وفي أول جمعة تقام بعد توقف دام أكثر من 80 يومًا.

وعبّر رئيس جمعية البر الخيرية بناوان عبدالرحمن بن علي الشدوي الزهراني، عن عظيم شكره وتقديره لإخوانه أعضاء الفريق التطوعي بمركز ناوان، وحثهم على بذل الجهد والمثابرة واحتساب الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى؛ سائلًا المولى عز وجل أن يرفع البلاء عن هذه البلاد ويزيل هذه الغمة عن الأمة، كما عبّر عدد من الشباب المتطوعين عن حبهم وإعجابهم وارتياحهم لهذا العمل التطوعي.

ورفع مدير الشباب المتطوعين بمركز ناوان "عقيل راشد الزهراني"، شكره وتقديره للأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود، على حرصه واهتمامه بجميع المواطنين والمقيمين بمنطقة الباحة.

فيما عبّر محافظ المخواة نايف الهزاني، عن شكره وتقديره لأعضاء فريق مركز ناوان التطوعي وجمعية ناوان؛ لتبني هذه المبادرة الجميلة والجهات الصحية التي تشرف عليها، وأيضًا متابعة وحرص رئيس مركز ناوان علي عوض الشهري؛ لمتابعته المستمرة.