وزارة البيئة تعلن إجراءات جديدة لمشاريع الدواجن وتأجير الأراضي.. قريباً

لتشجيع الاستثمار ورفع نسبة الإنتاج من 42 % إلى 60 % بحلول 2020

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، المهندس أحمد العيادة، عن أن الوزارة ستعلن قريباً عن إجراءات جديدة.

وأوضح أن تلك الإجراءات ستسهل الحصول على الموافقة البيئية لمشاريع الدواجن، ومراجعة أسعار تأجير الأراضي؛ لتشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الدواجن، ورفع نسبة الإنتاج من 42 % إلى 60 % بحلول 2020.

وأشار المهندس العيادة، إلى أن وزير البيئة والمياه والزراعة، وخلال الاجتماع مع منتجي الدواجن في ورشة عمل "تطوير صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي" التي عقدت بمقر الوزارة مؤخراً؛ أكد ضرورة تسهيل إجراءات الموافقة البيئية وتقليل فترة إصدارها إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 182 بتاريخ 13/5/1437هـ، القاضي بتشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، بتعاون جميع قطاعات الوزارة مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومجلس الجمعيات التعاونية، والقطاع الخاص.

وقال "العيادة" إن الإدارات المختصة ستقوم بإعداد دليل الضوابط ومعايير الموافقة البيئية لمشاريع الدواجن، ووضع نموذج عام بإقرار المستثمر بالموافقة على هذه الضوابط، إضافة إلى إعادة دراسة أسعار تأجير الأراضي، بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة ورؤية المملكة 2030، وتشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الدواجن، والعمل على نظام "النافذة الواحدة" الذي يهدف إلى سرعة إجراء الموافقات البيئية للمستثمر، والتوقيع على الإقرار البيئي، والرد على الشكاوى سواء كانت من القطاع العام أو الخاص.