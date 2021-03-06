الجيش اليمني يقضي على 23 حوثيًّا غرب مأرب

مقاتلات التحالف قصفت تعزيزات للمليشيا

قُتل 23 عنصرًا من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأصيب آخرون، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال شمالي غرب مأرب، اليوم (السبت).

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة، أفشلت محاولة هجوم للمليشيا الحوثية على مواقع الجيش في محزام ماس، في منطقة الجدعان والمخدرة شمالي غرب مأرب.

وبيّن أن المعارك التي خاضها الجيش بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، انتهت بمقتل 23 عنصرًا تابعًا للمليشيا الحوثية، وسقوط العشرات من الجرحى في صفوفها.

وأوضح المصدر، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن شنّت غارات جوية، دمرت دبابة ومدفعًا عيار 23 ومخزنًا للأسلحة، كما استهدفت تعزيزات وتجمعات للمليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.