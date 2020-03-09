بدء إغلاق محلات الشيشة بجازان والأمانة تحذر المتجاوزين

وجهت البلديات بإغلاقها بالمحافظات والمراكز مؤقتاً حتى إشعار آخر

قامت أمانة منطقة جازان اليوم بإغلاق محلات الشيشة والمعسل في مدينة جيزان، ووجهت البلديات المرتبطة بها بإغلاقها في محافظات ومراكز المنطقة، مؤقتاً وحتى إشعار آخر.

وجاء الإغلاق تماشياً مع الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، محذرة المتجاوزين بإيقاع العقوبات عليهم.

إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا جازان فيروس كورونا الجديد

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09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 04:31 PM

وجهت البلديات بإغلاقها بالمحافظات والمراكز مؤقتاً حتى إشعار آخر

بدء إغلاق محلات الشيشة بجازان والأمانة تحذر المتجاوزين

فهد كاملي

جازان

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قامت أمانة منطقة جازان اليوم بإغلاق محلات الشيشة والمعسل في مدينة جيزان، ووجهت البلديات المرتبطة بها بإغلاقها في محافظات ومراكز المنطقة، مؤقتاً وحتى إشعار آخر.

وجاء الإغلاق تماشياً مع الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، محذرة المتجاوزين بإيقاع العقوبات عليهم.

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إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا جازان فيروس كورونا الجديد

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