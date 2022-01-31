اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثي تجاه الإمارات

لم يؤدِّ لأي خسائر وسقطت بقاياه خارج المناطق المأهولة بالسكان

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عبر حسابها الرسمي على تويتر أمس الأحد اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخًا باليستيًّا، أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة. ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر؛ إذ سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.