إندونيسيا وماليزيا تعلنان الخميس أول أيام عيد الفطر

مركز الفلك: بعدما أعلنت عن تعذر رؤية هلال شهر شوال

كشف المركز الدولي للفلك، اليوم الثلاثاء، أن إندونيسيا وماليزيا أعلنتا رسميًّا أن الخميس القادم الموافق 13 مايو، هو يوم عيد الفطر المبارك.

ويأتي ذلك بعدما أعلنتا عن تعذر رؤية هلال شهر شوال؛ وعليه يكون يوم الخميس المقبل عيد الفطر المبارك.

المركز الدولي للفلك عيد الفطر المبارك

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11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442 06:29 PM

مركز الفلك: بعدما أعلنت عن تعذر رؤية هلال شهر شوال

إندونيسيا وماليزيا تعلنان الخميس أول أيام عيد الفطر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشف المركز الدولي للفلك، اليوم الثلاثاء، أن إندونيسيا وماليزيا أعلنتا رسميًّا أن الخميس القادم الموافق 13 مايو، هو يوم عيد الفطر المبارك.

ويأتي ذلك بعدما أعلنتا عن تعذر رؤية هلال شهر شوال؛ وعليه يكون يوم الخميس المقبل عيد الفطر المبارك.

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