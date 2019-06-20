بالصور .. أخضر "تحت 16 عامًا" يفتتح تدريباته ضمن معسكره في الطائف‬

‪ تحضيرًا للمشاركة الآسيوية في الأردن يوليو المقبل

دشّن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم اليوم الخميس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف والذي يمتد حتى الـ29 من شهر يونيو الجاري، تحضيرًا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، المزمع انطلاقها بداية الشهر المقبل في الأردن.

وافتتح "الأخضر" اليوم الخميس تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية على فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، حيث تركزت الحصة الصباحية على تمارين لرفع المعدل اللياقي، تخللها تمرين الاستحواذ على الكرة، في حين تم العمل خلال الحصة المسائية على تمارين تكتيكية دفاعية.

يُذكر أن المدير الفني للأخضر عبدالوهاب الحربي قد استدعى (30) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر.

يُذكر، أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبي الكويت والعراق في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، المقرر إقامتها في الأردن خلال الفترة من 1 إلى 11 يوليو المقبل.