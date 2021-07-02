"الصحة": تسجيل 1338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1208 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 2 يوليو 2021، تسجيل 1338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 490464 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1208 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 470,328 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7848 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12288 والحالات الحرجة 1374 حالة.