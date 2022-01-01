كيف تقرأ بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة .. وحدها "النظرة ما تكفي"

تضمنت بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة التي أطلقتها الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" معلومات تتيح للمستهلك والبائع قراءة الملصق وفهم مكونات المنتج قبل شرائه، وذلك بمساعدة تطبيق "تأكد"، حيث باتت المسؤولية أكبر فـ"النظرة ما تكفي".



والمعلومات المدونة هي: أيقونة المنتج، مستويات كفاءة الطاقة، معلومات المنتج الفنية، رمز الاستجابة السريع للتحقق عبر تطبيق "تأكد"، النص القانوني، شعار الهيئة، نوع المنتج، مؤشر مستوى الكفاءة، معلومات الطراز، رقم التسجيل والرقم المرجعي للمواصفة.