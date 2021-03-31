السديس يدشن مبادرة "عظمة الزمان والمكان وخدمة ضيوف الرحمن"

أكد على توجيهات خادم الحرمين بتذليل الصعاب أمام الزائرين والمعتمرين

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، مساء اليوم الأربعاء 18/ 8/ 1442هـ؛ مبادرة "عظمة الزمان والمكان وخدمة ضيوف الرحمن" بحضور 8 جهات مشاركة.

وقال خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة: لقد منّ الله على هذا البلد الأمين بأنه مهبط للوحي، وكرّمه ليكون قبلة للمسلمين وشعاعًا للدين في الأرض قاطبة.

وقد دأبت حكومتنا الرشيدة ومنذ تأسيس المملكة على يد المغفور له – بإذن الله - الملك عبدالعزيز آل سعود على خدمة بيت الله حتى أصبحت هذه الخدمة وسام شرف لحكام هذه الدولة على مر العصور.

وأكد خلال الكلمة على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتذليل كافة الصعاب أمام الزائرين والمعتمرين، وتقديم التسهيلات لهم، إلى جانب الرعاية والاهتمام بشؤونهم منذ وصولهم إلى أراضي المملكة وحتى عودتهم سالمين إلى بلادهم.

ومن هنا تنبع أهمية هذا اللقاء باجتماع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لاستذكار أهمية هذا الحدث العظيم وحُرمة الحرمين الشريفين وعَظَمتها، إلى جانب العمل على تطوير تلك الخدمات والرعاية المقدمة بتأصيل سبل التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق تلك الأهداف والتوجيهات الصادرة من المقام السامي.

وتستهدف هذه المبادرة جميع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن عبر 3 محاور مهمة؛ أولها محور "عظمة المكان" الذي يُناقش حُرمة وعظمة الحرم الشريف وما ورد في ذلك من نصوص قرآنية وما رُوي في الأثر عن خير البرية.

كما يستعرض المحور الثاني في هذه المبادرة "عظمة الزمان"، بينما يناقش المحور الثالث الخدمات المُقدمة لزوار بيت الله الحرام من أمن وسقاية ورعاية صحية، وغيرها من الخدمات التي تدعمها الحكومة الرشيدة إكراماً وإجلالاً واحتفاءً بزائري الحرمين الشريفين في استشعارٍ منها بقدر المسؤولية المنوطة بها تحت محور بعنوان "خدمة ضيوف الرحمن".

ويأتي هذا اللقاء بتوجيهات من الرئيس العام، وتحت إشراف من الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام ضمن الخطط التطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة التي تنص عليها رؤية الرئاسة بما يتوافق ويدعم رؤية المملكة 2030م.

وقد أدار اللقاء وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الشيخ الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني.

الجدير بالذكر أنه قد تم تدشين هذه المبادرة تحت إشراف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وبمشاركة كل من: الهلال الأحمر السعودي، وقوة أمن المسجد الحرام، وقوة أمن الحج والعمرة، وإدارة الشؤون الصحية، وفرع وزارة الحج والعمرة، إضافة إلى مجموعة بن لادن، ومكتب الزمازمة الموحد لسقاية زمزم.