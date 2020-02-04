سر "هيبا" .. مختص يكشف مدى خطر انتقال "كورونا" بين ركاب الطائرات

قال: دوران الهواء بالمقصورة مستمر بمعدل 30 تغييراً في الساعة ويقلل الحرارة

يجزم نواف الطحيني؛ المختص في مجال الطيران والمطارات، أن خطر انتقال عدوى فيروس "كورونا" بين الركاب في الطائرات أقل منه في الأماكن الضيقة؛ لأن الطائرات الحديثة تحتوي على أنظمة تنقية هواء المقصورة مزودة بفلاتر"هيبا" HEPA.

وقال لـ"سبق": إن الخطر الإجمالي للإصابة بمرض من شخص مريض على متن طائرة يشبه ذلك في المناطق المحصورة الأخرى ذات الكثافة العالية للركاب، مثل الحافلة أو المترو أو السينما في وقت مشابه من التعرض في أي مكان حيث الشخص على اتصال وثيق مع الآخرين.

وأضاف "الطحيني": "من المحتمل أن يكون الخطر على الطائرات أقل منه في كثير من الأماكن الضيقة لأن الطائرات الحديثة تحتوي على أنظمة تنقية هواء المقصورة مزودة بفلاتر HEPA، وتعني مرشحات الهواء عالية الكفاءة ذات الجسيمات لها أداء مشابه لتلك المستخدمة للحفاظ على الهواء نظيفاً في غرف عمليات المستشفيات والغرف الصناعية النظيفة، هذه المرشحات فعالة جداً في محاصرة الجزيئات المجهرية الصغيرة مثل البكتيريا والفيروسات".

وتابع: "مرشحات HEPA فعالة في التقاط أكثر من 99% من الميكروبات المحمولة بالهواء في الهواء المصفى، يوفر الهواء المعاد تدويره مستويات رطوبة أعلى في المقصورة ومستويات جسيمات أقل من أنظمة الهواء الخارجي بنسبة 100%، وتم تصميم نظام هواء المقصورة بحيث يعمل بكفاءة أكبر من خلال توفير نحو 50% من الهواء الخارجي و50% من الهواء المعاد تدويره، ويوفر هذا عادةً ما بين 15 إلى 20 قدماً مكعباً من إجمالي إمدادات الهواء في الدقيقة لكل شخص في الدرجة الاقتصادية؛ إجمالي إمداد الهواء معقم وخال من الجسيمات".

وبيّن أن دوران الهواء في المقصورة مستمر، يتدفق الهواء دائماً داخل المقصورة وخارجها، ويتم توفير إجمالي تدفق الهواء إلى المقصورة بمعدل تدفق بالجملة يعادل 20 إلى 30 تغيير الهواء في الساعة، وهذا يوفر التحكم في درجة الحرارة، ويقلل درجات الحرارة داخل المقصورة.

وأكد أن أغلبية الطائرات التجارية الحديثة والكبيرة تستخدم نوعاً من إعادة تدوير نظام هواء المقصورة مرشحات HEPA، كما أن مرشحات الهواء يمكنها إزالة الجزيئات الصغيرة جداً مثل البكتيريا والفيروسات، تقريباً تتم إزالة جميع الفيروسات والبكتيريا، تتم تصفية حتى الجزيئات الأكثر صعوبة في حدود 0.1 إلى 0.3 ميكرون مع مستوى كفاءة 99.995%، خلافًا للاعتقاد السائد، يتم بسهولة تصفية الجزيئات الصغيرة جداً التي تقل عن 0.1 ميكرون بوساطة آلية اعتراض الانتشار.

وعن فترات تغيير المرشحات، قال نواف الطحيني: "الفاصل الزمني يختلف عن طريق الطائرات، تحل معظم شركات الطيران محل فلاتر هواء المقصورة على فترات "زمنية صعبة" منتظمة لتتوافق مع فترات الصيانة الدورية المجدولة، طالما أن هذه الفواصل لا تتجاوز توصيات الشركات المصنّعة للمرشحات، وإذا لم يتم تغيير عناصر فلتر الهواء في المقصورة بانتظام يتم تقليل تدفق الهواء عبر المرشح، لكن كفاءة المرشح في التقاط الفيروسات والبكتيريا لا تتأثر.