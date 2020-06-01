من جنسيات غير سورية.. مقتل 5 من الميليشيات الموالية لإيران بقصف على "البوكمال"

المرصد السوري: تم إعطاب 3 سيارات.. والتعزيزات كانت قادمة من العراق عبر حافلات

استهدفت طائرة حربية مجهولة، ظهر الأحد، سيارات عسكرية تحمل رشاشات ثقيلة تابعة للميليشيات الموالية لإيران، من جنسيات غير سورية، في بادية مدينة البوكمال ما أدى إلى مقتل 5 عناصر من تلك الميليشيات وإعطاب 3 سيارات، حسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتفصيلاً، نقل المرصد عن "مصادر موثوقة" في 20 مايو قولها إن دفعة جديدة تضم العشرات من المليشيات الإيرانية وصلت إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، مضيفاً أن "حافلة تحمل المقاتلين قادمة من العراق، وهو أسلوب باتت تتبعه القوات الإيرانية مؤخراً، حيث تأتي التعزيزات عبر حافلات مدنية"، حسب العربية نت.

وفي 16 مايو، استهدفت طائرات مجهولة قاعدة معيزيلة الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها بريف مدينة البوكمال على مقربة من الحدود السورية – العراقية، حيث جاء الاستهداف حينها عقب أيام قليلة من وصول تعزيزات عسكرية إلى قاعدة معيزيلة من "اللواء 47" التابع للمليشيات ذاتها والذي له مقرات في البوكمال والهري.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الاستهداف أسفر حينها عن مقتل 7 من المليشيات الموالية لإيران، بالإضافة لتدمير مقر داخل القاعدة.

