"الأرصاد" تنبّه من أتربة وأمطار على نجران

تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية وتشمل عدداً من المحافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

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15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 10:22 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية وتشمل عدداً من المحافظات

"الأرصاد" تنبّه من أتربة وأمطار على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.

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