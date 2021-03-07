اعتراض وتدمير ٨ طائرات دون طيّار مفخّخة أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين

"التحالف": انتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب تفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير ما مجموعه (٨) طائرات دون طيّار مفخّخة؛ جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة.

وأكّد "التحالف" أن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسران وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا الارهابية المدعومة من إيران.

وأوضح "التحالف" أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسّر بطريقة عدائية من الميليشيا.