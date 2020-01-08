الخارجية العراقية: الهجوم الإيراني مرفوض وخرق للسيادة

استدعت سفير طهران لإبلاغه اعتراضها على الاعتداء

أعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم (الأربعاء) عن رفضها للهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية، واصفة إياه بالاعتداء.

وشددت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، على أنها ترفض تلك الاعتداءات، وتعدّها خرقاً للسيادة العراقية.

ودعت جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، والعمل على تخفيض التوتر بالمنطقة، وعدم جعل العراق ساحةَ حربٍ لتصفية حساباتهم، وأن تعمل على حلحلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

وقالت الوزارة: "إن العراق بلدٌ مُستقل، وأمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين، ولن نسمح بأن يكون ساحة صراعات، أو ممراً لتنفيذ اعتداءات، أو مقراً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار".

ولفتت الوزارة إلى أنها ستستدعي السفير الإيراني في بغداد لإبلاغه بما تقدم.