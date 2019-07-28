شرطة الرياض تدرِّب "العسكريات" الجديدات

أقامت شرطة منطقة الرياض صباح اليوم الأحد الموافق ١٤٤٠/ ١١/ ٢٥ ندوة تثقيفية في مجال العمل الشرطي لمنسوباتها من العسكريات الخريجات حديثًا؛ وذلك استكمالاً لخطط وبرامج الإعداد والتأهيل الأمني التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدَّمة.

وقد اشتملت الندوة على محاور ومنطلقات عدة، تم من خلالها التعريف بآلية العمل الشرطي، والمهام والواجبات، وتسليط الضوء على الدور البارز الذي يقدَّم تجاه حفظ أمن المجتمع، وضمان سلامته واستقراره.