قتلى وجرحى حوثيون في هجوم مباغت للجيش اليمني غرب شبوة

تدمير معدات قتالية

شنّت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، هجوماً مباغتاً على مواقع مليشيا الحوثي الإيرانية في منطقة العلم بمديرية عسيلان شمال غربي محافظة شبوة.

ونقل "سبتمبر نت" عن قيادي ميداني، أن قوات الجيش الوطني شنّت هجوماً على المليشيا في جبهة العلم، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا وتدمير معدات قتالية تابعة لها.

وبيّن أن المعارك لا تزال مستمرة، وسط انهيار في صفوف المليشيا الإرهابية.