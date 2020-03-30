طلب وخريطة ورقابة .. هنا مذكرات مبتعث عن "تجربة الصين في التسوّق وقت الحجر"

فيما قدّم مواطنون نصائحهم بعدما شهدت أسواق بالمملكة تجمعات بشرية راصدين تناقضاً

كتب مُبتعث عربي تجربته مع انتشار فيروس كورونا بالصين التي عاشها منذ بدايته حتى تحجيمه؛ وذلك عبر مذكرات يومية عن حياته وهو بالحجر المنزلي ومدته الطويلة وطريقة التسوّق في مدن العزل بالصين.

ونقل لـ"سبق" الدكتور نايف بن جمعور السبيعي؛ تلك التجربة التي كتب تفاصيلها صديقه المبتعث، ثم استمع لغيرها بعد عودته لوطنه سالماً، فقال: "نجحت تجربة التسوق التي تم تنفيذها في بعض المُدن الصينية في أثناء الحجر المنزلي في مواصلة رحلة القضاء على فيروس كورونا في تلك البلاد".

يذكر "السبيعي" التجربة، قائلاً: "بعد كل (4 أيّام) من الحجر المنزلي الدائم تقوم الأسر الصينية عبر تطبيق خاص برفع طلب تسوّق باسم شخصٍ واحد من أفرادها مع تسجيل قائمة المواد الغذائية المطلوبة".

وتابع: "بعد ذلك وفي اليوم الخامس من الحجر يصل رد الطلب، وعند الموافقة تحدّد ساعة الخروج وخطة التنفيذ مع رسم طريق الذهاب والإياب لموقع واسم المتجر".

وأردف: "بعد الخروج والوصول للمتجر يتم تطبيق كل طرق الوقاية من كورونا مع وجود نقطة فرز بين المتسوقين؛ حيث عدد الدخول لا يتجاوز 10 أشخاص بالمتجر، ومدة البقاء للتبضع لا تتجاوز 5 دقائق".

ويختم "السبيعي"؛ تلك التجربة بعودة متسوّق الأسرة للحجر المنزلي وتكون عبر خريطة سير بالتطبيق مع الرقابة المشدّدة وعدم السماح له بالخروج عن ذلك المسار حتى إغلاق باب الحجر".

وما بين تنفيذ تلك التجربة تحدث عدد من المواطنين لـ"سبق"، حول ما تشهده بعض الأسواق التجارية في عدد من مُدن المملكة من حدوث تجمعات بشرية وازدحام عند التسوّق دون مراعاة خطر الإصابة بالفيروس، رغم نجاحهم في تنفيذ الحجر المنزلي فترة منع التجوّل.

ومن محافظة جدة يؤكّد المواطن "عبدالله محفوظ"، أن تلك الظاهرة قليلة بالمملكة وربما بالمحافظات التي لا يُوجد فيها سوى مركز تجاري واحد، وفي جدة كل الأسواق تقوم بتطبيق طرق الوقاية وتوفر التعقيم وتطهير عربات التسوّق والأبواب.

ومن محافظة الخرمة، قال لـ"سبق"، المواطن سعد بن علي الشريف: "لا بد من ترسيخ ثقافة التعامل مع الجائحة وهذا الفيروس وتقدير وضع هذا المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن والمواطن والمقيم".

ووجه "الشريف"؛ رسالة للمجتمع: "سلامتك تعني سلامة أبنائك وأهل بيتك ثم هي سلامة للمجتمع وتحقق سلامة وأمن الوطن الغالي".

كما اعتبر المواطن مروان العمري؛ وهو من سكان مكة المكرّمة، أن الخروج إلى الأسواق لا بد أن يكون للضرورة القصوى مع تحرّي الأوقات التي لا يكثر فيها الازدحام وهذه هي المواطنة الحقيقية.

وذكر لـ"سبق" المواطن عبدالله حباب البقمي؛ وهو من سكان محافظة تربة، أن زحمة الناس أو تجمعهم بمركز تجاري وتحت سقف واحد ليس من التعاون أو الثقافة والشعور بالمسؤولية مع هذه الأزمة.

وناشد المواطن حازم عبدالله يماني؛ وهو من محافظة الطائف، الجميع، بقوله: "تكفون لأجل السعودية، نريد عدد الإصابات المعلن عنها كل يوم (صفراً)، وبإذن الله، أيام قليلة ونصلي بالمساجد، ونشكر الله، وندعوه بأن يعز ويحفظ قيادتنا".