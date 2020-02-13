صينيون يختبرون عقارين مضادين للفيروسات على "كورونا" والنتائج بعد أسابيع

جرى إعطاء عدد من المرضى تركيبة من العقارين ريتونافير ولوبينافير المضادين للفيروسات

يختبر علماء صينيون عقارين مضادين للفيروسات على فيروس كورونا، ومن المنتظر أن تظهر النتائج الأولية للتجارب السريرية بعد أسابيع.

وشاركت الطبيبة ماري بول كيني، وهي عالمة فيروسات سابقة في منظمة الصحة العالمية، في رئاسة منتدى بحثي مغلق استمر يومين في جنيف، وضم أكثر من 300 عالم وباحث؛ بعضهم شارك عن بُعد من الصين وتايوان.

وذكرت "كيني" في مؤتمر صحفي بحسب "سكاي نيوز عربية": "الزملاء الصينيون حريصون للغاية على المشاركة في البروتوكولات التي يجري تعريفها كي تُجرى جميع التجارب السريرية وفقًا للمعايير ذاتها، ويتطلعون إلى النتيجة"؛ مضيفة: "كانوا مهتمين للغاية بالعمل على بروتوكول رئيسي كهذا".

وتابعت قائلة إنه جرى إعطاء عدد من المرضى تركيبة من العقارين ريتونافير ولوبينافير المضادين للفيروسات؛ لافتة إلى أنه "سيكون ممتازًا إذا نجح ذلك؛ لأن هذا العقار متوافر بالفعل كصيغة شاملة لعلاج الإيدز"، حسبما نقلت "رويترز".

وأشارت "كيني" إلى أنه لم يتضح بعدُ ما إذا كان العلاج سيكون فعالًا في مواجهة الفيروس الجديد، ومضت تقول: "لا نعرف النتائج، سيتعيّن علينا الانتظار لأيام قليلة أو لأسابيع قليلة لتكون لدينا نتيجة".

جدير بالذكر أن التركيبة الخاصة بعلاج الإيدز، تُباع تحت الاسم التجاري "كاليترا" وهي من إنتاج شركة أبفاي.