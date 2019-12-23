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ساعد 15 نزيلاً عن الإقلاع عن هذه العادة السيئة

"كفى " تنظم برنامجاً للتوعية بأضرار التدخين بسجن القنفذة

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نظمت إدارة سجن القنفذة بالتعاون مع جمعية كفى والشؤون الصحية بالمحافظة برنامجاً للتوعية بأضرار التدخين داخل السجن.

ويستهدف البرنامج جميع النزلاء والعاملين لتوعيتهم بأضرار التدخين ومساعدة المدخنين للإقلاع عنه ودعم المتعافين ورفع هممهم ،وساعد البرنامج عدد ١٥ من النزلاء للإقلاع عن التدخين.



يشار إلى أن هذه البرامج التي تقدمها المديرية العامة للسجون بالتعاون مع جمعية كفى والشؤون الصحية تعين النزلاء على تغيير بعض السلوكيات السلبية، وتوفر لهم أحسن الظروف الصحية التي تعود بفوائد على النزلاء أنفسهم وعلى مجتمعهم الذين سيعودون له.

