ليبيا .. السجن عقوبة مَن يخالف قرار حظر التجوال

وزارة الداخلية: وفق القانون الصحي وقانون العقوبات

فرضت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، عقوبات على المخالفين لقرار حظر التجوال المفروض في البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت، في بيان لها، اليوم: إن القانون الصحي وقانون العقوبات ينصان على أن عقوبة المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ودفع غرامة مالية لا تتجاوز 200 دينار ليبي، أو إحدى هاتين العقوبتين.