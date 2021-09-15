من تنبيهات "الأرصاد".. أمطار بعسير وموج يرتفع في جدة

رياح نشطة مثيرة للأتربة بالليث ورابغ والمناطق المفتوحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما نبّه المركز من تكوُّن رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: جدة، والليث، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.