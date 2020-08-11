"التعليم" تنهي تكليف جميع قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية المكلفين من الوزارة

من اليوم.. وقالت: عليها تعيين مديرين سعوديين على حسابها لإدارة تلك المدارس

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي تعميماً لجميع إدارات التعليم بالمملكة باعتماد إنهاء تكليف جميع قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية المكلفين من قبل الوزارة في جميع المراحل التعليمية، اعتبارًا من تاريخ اليوم 1441/12/21 داعياً لإبلاغ المستثمرين بمضمونه.

وأكدت الوزارة أَن على المدارس الأهلية تعيين مديرين سعوديين مؤهلين على حسابها لإدارة تلك المدارس.