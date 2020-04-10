"صحة عسير": إغلاق أحد مستشفيات المنطقة جاء كإجراء احترازي

دعت إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الشائعات

أكد المتحدث الرسمي باسم "صحة عسير" عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة عسير، جاء ضِمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في المنشآت الصحية؛ حرصًا على سلامة الجميع.

ودعا الجميع إلى التواصل مع الرقم 937 لأي استفسار عن فيروس كورونا، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.