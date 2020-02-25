"سكني" يدشّن معرضه في "سابك".. ويوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة أم القرى

يستمرّ حتى الخميس المقبل.. ويقدم خدمات إسكانية لمنسوبيها

دشّن نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة سابك عبدالعزيز العودان، والمشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن سعيد، مطلع الأسبوع الجاري؛ معرض "سكني" بمقر الشركة في الرياض، الذي ينظمه برنامج "سكني" ويستمر حتى الخميس المقبل.

ويهدف المعرض إلى تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي "سابك"، والتي تشمل المستفيدين المدرجين على قوائم "الإسكان" و"الصندوق العقاري"؛ إذ يقدم البرنامج شرحًا وافيًا عن الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين، كما يتيح لهم الالتقاء بالمستشار العقاري، وتقديم شروحات عن الحلول التمويلية المتاحة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية التي تتواجد في أرض المعرض، بالإضافة إلى تواجد عدد من المطورين العقاريين لتقديم خدماتهم للزوار، كما يُمَكّن المعرض منسوبي "سابك" غير المسجلين من إتمام عملية التسجيل في البرنامج بشكل فوري، والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة.



ويتواجد بمقر المعرض موظفو الاستحقاق المباشر؛ للتأكد من حالات تسجيل منسوبيهم، كما يقدم "سكني" خلال المعرض عروضًا خاصة لمنسوبي "سابك"؛ منها تخفيض أو إلغاء الرسوم الإدارية، وتخفيض هامش الربح لبعض الجهات التمويلية، بالإضافة لدعم الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال لمن تقلّ رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتوفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال.

على صعيد آخر أكّد المشرف على الإسكان المؤسسي؛ أن اختيار إقامة المعرض في "سابك" جاء نتيجة لدورها الكبير في تحقيق رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصادها كشركة من كبرى الشركات العالمية، واهتمام القيادة بتوفير سبل التملك لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن تدشين المعرض ما هو إلا تفعيل للشراكة مع الجهات الخاصة للوصول لكافة المواطنين، وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها، وتوفير جميع الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول.

من جهة أخرى، وقّعت وزارة الإسكان، ممثلة في برنامج "سكني"؛ اتفاقية تعاون مع جامعة أم القرى، يتولّى خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمنسوبي الجامعة المستحقّين للدعم السكني.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وُقّعت في جدة، في إطار مهام مبادرة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة الكبرى، وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول؛ تماشيًا مع اهتمام القيادة بتوفير سبل التملك لجميع المواطنين.



وتتضمّن الاتفاقية التنسيق بين وزارة الإسكان وجامعة أم القرى لتطوير جزء من الأرض الواقعة داخل النطاق العمراني في مخطط شرائع المجاهدين، والمملوكة للجامعة بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة لمنح عروض خاصة لمنسوبي جامعة أم القرى؛ منها توفير قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال وفق لائحة الدعم السكني، وتقديم عروض خاصة على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقلّ رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال، والإعفاء أو التخفيض للرسوم الإدارية عبر عدد من الجهات التمويلية من خلال برنامج "سكني".

ويأتي انضمام جامعة أم القرى استكمالًا لاتفاقيات سابقة مع عدد من الجهات الحكومية والعسكرية، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص الكبرى مثل سابك.