أمير الشرقية يشرّف حفل أهالي حفر الباطن ويدشن عددًا من المشروعات التنموية

من بينها تطوير الأحياء القديمة وإعادة تأهيل الطرق وصيانة شوارع المحافظة

شرّف الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم الخميس، حفل أهالي محافظة حفر الباطن بمدينة الملك خالد العسكرية بالمحافظة.



وتفصيلاً، قال أمير الشرقية : إن محافظة حفر الباطن من المحافظات المهمة في المنطقة الشرقية ويسعدني أن التقي أهلها في هذا اليوم ونسعد بوضع حجر الأساس لمشروعات تنموية تُسهم في جودة الحياة وخدمة أهالي المحافظة.



ومن جهة أخرى، رحب الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن باسمه ونيابة عن الأهالي بأمير المنطقة الشرقية ، منوهًا بمشروعات الخير والتنمية التي قدمتها الحكومة الرشيدة - أيدها الله - والتي ستُسهم في الرقي والتقدم لهذه المحافظة أسوة ببقية مناطق ومحافظات المملكة لتقديم الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين.



وألقى نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس بدر بن عبدالله الدلامي كلمة شدد خلالها على أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية منذُ أكثر من 6 عقود والذي ظلّ وما زال شريانًا مهمًا ومُحرّكًا رئيسيًا لاقتصاد الوطن ومساهمًا في نهضته، ومُقرّبًا للمسافات الشاسعة في بلدنا المترامي الأطراف، وجاذبًا للسياح ولقاصدي الحرمين الشريفين.



بعد ذلك ألقى محمد بن سلمان البليهيد كلمة نيابة عن أهالي حفر الباطن نوه خلالها بتدشين أمير المنطقة الشرقية للعديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تعود على المواطنين بالخير والنماء، معربًا عن مشاعر البهجة والفرح والسرور التي تغمر أهالي المحافظة ومسؤوليها بهذه الزيارة التي تهدف إلى تحقيق تطلعات ورفاهية المواطنين في كل المجالات وبما يتوافق مع رؤية الخير رؤية 2030م.



وأُلقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة، بعدها دشّن أمير المنطقة المشروعات التنموية بحفر الباطن، وشاهد الحضور فيلمًا بعنوان "المشاريع التنموية بحفر الباطن"، فيما قدمت أمانة حفر الباطن عرضًا مرئيًا يحكي قصة سير عمل تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول.



وشهد أمير المنطقة الشرقية توقيع عقود المشروعات بين جامعة وأمانة حفر الباطن وعددٍ من الشركات الأهلية، بعدها قُدمت الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.



وشملت العقود التي تم توقيعها 18 مشروعًا تنمويًا بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 82 مليونًا و4 مشروعات استثمارية بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 20 مليون ريال في المحافظة، وقعها أمين المحافظة المهندس خلف بن حمدان العتيبي.



وتضمنت هذه المشروعات تطوير الأحياء القديمة، وإعادة تأهيل الطرق والميادين العامة، وصيانة شوارع المحافظة، ووسائل السلامة المرورية، والشبكة الكهربائية التابعة للأمانة، وآليات التخلص من النفايات وردم المستنقعات، إضافة إلى مشروع رفع السيارات التالفة والمهملة، ومشروع إنشاء كليات قدرات تعليمية ومستشفى تعليمي بسعة 200 سرير.



ودشّن أمير المنطقة 4 مشروعات طرق بمحافظة حفر الباطن بإجمالي أطوال يتجاوز 51 كيلومترًا، وبتكلفة بلغت 59 مليون ريال، حيث شملت هذه المشروعات تدشين مشروع إصلاح المواقع المتضررة على طريق النعيرية رفحاء بإعادة إنشاء الطريق، وتم إصلاح الطرق بطول 15 كيلومترًا، وبتكلفة 31.9 مليون ريال، ومشروع إصلاح المواقع المتضررة على طريق السفانية/ القاعدة، وإصلاح المواقع المتضررة على طريق رفحاء / لينة / سامودة، حيث تم إصلاح طرق بطول 29.85 كيلومتر وبتكلفة 15.2 مليون ريال، ومشروع إصلاح معرج السوبان بطريق النعيرية/ حفر الباطن بطول 6.25 كيلومتر باتجاه النعيرية، حيث تم إصلاح طرق مزدوجة بطول 6.25 كيلومتر ، وبتكلفة 5.2 مليون ريال، إضافة إلى مشروع مبنى فرع إدارة الطرق بمحافظة حفر الباطن مع الأعمال التكميلية، بتكلفة 6.7 مليون ريال.



ووضع أمير الشرقية حجر الأساس لمشروعات صيانة جذرية بتكلفة بلغت 40.2 مليون ريال شملت مشروع ربط طريق الملك فيصل بطريق الملك فهد (طريق حفر الباطن النعيرية) حيث سيتم تحسينه بطول 9.2 كيلومتر، وبتكلفة 17.2 مليون ريال، ومشروع تحسين وتطوير طريق حفر الباطن رفحاء بطول 30 كيلومترًا بتكلفة 23 مليون ريال.