بالفيديو.. التحالف يستهدف عناصر حوثية

ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في "نهم"

رصدت عدة مقاطع فيديو حصلت عليها "سبق"، استهداف مقاتلات التحالف لمجاميع من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في عدد من المواقع.

ووفقًا للمعلومات؛ فإن استهداف التحالف للعناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، جاء ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني بنهم.