جدة.. مخالفون يتجاوزون الخط الأصفر بطريق الحرمين

بالرغم من الجهود المميزة للجهات المعنية في كبح تهور السائقين

بالرغم من الجهود المميزة التي تبذلها الجهات المعنية في كبح تهور السائقين إلا أن هناك تجاوزاً لبعض المخالفين للخط الأصفر بطريق الحرمين بمدينة جدة يحتاج إلى عقوبات رادعة، وإيجاد كاميرات رصد بين الطريقين للإيقاف مثل هذه التجاوزات.

حيث قال المواطن يوسف سعد الحل لهذه المخالفات وجود كاميرات مخفية تصور الذي يتجاوزها بأي سرعة وغرامة عالية سوف تنتهي بذلك المشكلة.

وبين أحد المواطنين الآخرين انه من المفترض محاسبة السائقين المتسببين في عرقلة السير تجد سائق يرغب في الانعطاف إلى المسار الأيمن ويستمر في المسار الايسر مسبباً بذلك عرقلة لمن هم وراءه وكذلك سائقون يسلكون أقصى اليسار ولا يلتزمون بالسرعة المحددة بل يسيرون بأقل منها كذلك بعض السائقين يمشي في مسارين كل هذي مخالفات تسبب الزحام.

ويرى آخر أن الزحمة هي السبب في وجود هذه التجاوزات لابد من حلول لفك الاختناقات وبعدها النظر في التجاوز.

فيما يقول المواطن عبدالعزيز مفرح إن الزحمة الحاصلة في أوقات الذروة وخاصة في الإجازات هي تسبب التجاوز من الخط الأصفر.

‏الحلول عدم دخول السيارات الكبيرة نهائياً إلا من بعد الساعة 11 ليلاً، وافتتاح الطريق الجديد الموازي لطريق الحرمين.