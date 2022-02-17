"المرجان القابضة" تفتتح فندق "فوربوينتس شيراتون" بكورنيش جدة

يسهم في تلبية الطلب المتزايد على السياحة الفندقية الفاخرة

أعلنت مجموعة المرجان القابضة الرائدة في قطاع السياحة والصحة والتطوير العقاري، مساء أول من أمس الثلاثاء، عن افتتاح فندق الفوربوينتس شيراتون التابع لمجموعة ماريوت الدولية، والواقع في منطقة أبحر شمال مدينة جدة.



ويمثل فندق الفوربوينتس إضافة جديدة لمدينة جدة عروس البحر الأحمر بموقعه المميز على شرم أبحر؛ حيث سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على السياحة الفندقية الفاخرة، وذلك من خلال تزويد القطاع بـ301 غرفة فندقية تشمل 113 جناحًا تقع في 17 طابقًا بإطلالات ساحرة على شرم أبحر.



ويعد فندق الفوربوينتس كورنيش جدة من أبرز إنجازات "مجموعة المرجان" التي تترجم الدور الاستراتيجي الذي تقوم به المجموعة في صناعة وجهات وتطوير أصول سياحية مستدامة تلعب دورًا رئيسًا في دعم رؤية المملكة 2030.



وأقيم حفل الافتتاح الرسمي تحت رعاية نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المرجان القابضة والعضو المنتدب مازن التميمي، وبحضور عدد من القناصل العامين بجدة ورجال الأعمال وكبار الشخصيات والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام.



وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة المرجان القابضة المهندس توفيق باحمدين، في كلمة له بتلك المناسبة خلال حفل الافتتاح، إلى أن افتتاح فندق الفوربوينتس يعزز من فرص إسهام القطاع السياحي بفاعلية لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع السياحة ضمن رؤية 2030، وليواصل هذا القطاع دوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.



وأضاف قائلًا: "يأتي إطلاق هذا الفندق كأولِ مشروعٍ ضمن حزمة مشاريع نوعية تعمل مجموعة المرجان القابضة على إنشائها وتأسيسها خلال العقد الحالي، والتي تستهدف من خلالها رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي للمملكة، إلى جانب خلق مئات الفرص الوظيفية لتسخير مقدراتها وإمكاناتها للعمل مع بقية شركائنا في القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة "2030"".



وأكد "باحمدين" أن افتتاح فندق الفوربوينتس شيراتون كورنيش جدة بالشراكة مع ماريوت الدولية، يشكل محطة مهمة في مسيرة مجموعة المرجان القابضة لإنجاز أهداف استراتيجية في التوسع محليًا؛ ليكون هذا الفندق إضافة مميزة إلى القطاع السياحي والفندقي في المملكة. وقال: "نحن نتطلع قدمًا إلى تعزيز حضورنا في المملكة العربية السعودية، والسعي باستمرار لرفد ودعم القطاع السياحي المحلي".



من جهته قال الدكتور فرانزكايلنهوفر، مدير عام الفندق: "تشكّل الافتتاحية لفندقنا مناسبة مهمة لعلامة الفوربوينتس وبصفته وجهة الضيافة الأحدث في منطقة أبحر شمال مدينة جدة، نسعى إلى تزويد ضيوفنا بإقامة استثنائية تكشف حقًا عن مفهوم الضيافة المميزة وفق معايير الفخامة التي ترقى لخدمات الضيافة الفندقية. وتساهم جهودنا في تعزيز القطاع السياحي في المملكة".



وتخلل الحفل عدد من الفقرات، بينها تكريم القناصل العامين بجدة؛ وهم: فارس أسعد القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية، وسيف الدين آشر القنصل العام للمملكة المتحدة، ومصطفى مهراجا القنصل العام لفرنسا، وليوناردو كوستا القنصل العام لإيطاليا، ووليد منقارة القنصل العام للبنان.