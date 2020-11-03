نهاية الأسبوع.. "الأرصاد" تبشّر بحالة مطرية جديدة تشمل مناطق عدة

هطولات تتواصل بمكة وعسير وجازان خلال الـ 48 ساعة المقبلة

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن التوقعات لا تزال تشير إلى تهيؤ الفرصة لهطول الأمطار على الأجزاء الساحلية لمناطق: مكة المكرّمة "خاصة الجنوبية منها"، عسير، وجازان.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن التوقعات تشير إلى احتمالات هطول الأمطار كذلك على مرتفعات تلك المناطق خلال اليومين المقبلين.

كما كشفت الهيئة عن توقعاتها بتأثير حالة مطرية أخرى اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري تشمل مناطق عدة في المملكة وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.