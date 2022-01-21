7 دول تعرض مأكولاتها وأزياءها في احتفالية "جادة الشعوب" بمركز محمدية جدة

صُمّمت لتكون موائمة للأجواء الربيعية الجميلة وتسليط الضوء على ثقافات البلدان المشاركة

تتنافس سبع دول، بينها السعودية، على عرض أجمل أزيائها وأشهى مأكولاتها خلال فعالية "جادة الشعوب"، التي ينظمها مركز المحمدية النموذجي أحد مراكز الأحياء بجدة، مساء اليوم الجمعة، وتستمر على مدار يومين؛ بهدف تبادل المعارف والخبرات والثقافات بين سكان الحي من مواطنين ومقيمين، واستعادة روح الألفة التي كان عليها الجداويون في السنوات السابقة، في أجواء تسودها المحبة.

وقالت نائبة رئيس مجلس إدارة مركز حي المحمدية النموذجي سلوى داعوس: الفعالية صُمّمت لتكون موائمة للأجواء الربيعية الجميلة لجدة، وتسليط الضوء على ثقافات الدول المشاركة، حيث تحتوي على عروض لبيع منتجات الدول المشاركة من ملابس ومأكولات، وسيكون الدخول مجانيًّا لجمهور الحي من الخامسة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساءً يومي الجمعة والسبت 21- 22 يناير 2022.

وأضافت: الدول التي ستعرض منتجاتها خلال المعرض المفتوح هي "السعودية، المغرب، الأردن، أثيوبيا، تركيا، باكستان، وجنوب إفريقيا"، حيث سيكون الجناح السعودي هو الأكبر والأشمل، لافتةً إلى وجود عروض فلكلورية مصاحبة، حيث سيتم عرض الزي الخاص بالعروس في كل بلد، إضافة إلى الزفة التقليدية وتقاليد الزواج.

ودعت "داعوس" سيدات حي المحمدية وسكان مدينة جدة إلى المشاركة والحضور لهذه الفعالية التي تجمع ثقافات متنوعة، وتحمل أهدافًا سامية.

ولفتت إلى أن الانفتاح والتواصل بين الحضارات والثقافات أحد الأهداف النبيلة التي تحملها رؤية المملكة 2030، ويأتي ضمن رسائل المحبة والسلام التي تحملها المملكة وقيادتها إلى كل شعوب العالم.

وأشارت إلى أن الفعاليات الاجتماعية تنسجم مع أهداف وغايات جمعية مراكز الأحياء، التي تعمل على النهوض بحياة الأسر الموجودة في المجتمع السعودي، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات.